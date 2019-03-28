柯P幫學姊說話 反被議員批年齡歧視

2019-03-28 14:24

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩日前於政論節目說「統獨是假議題」，引發軒然大波，台北市長柯文哲今為部屬抱不平，表示「她還不到30歲，你怎能期待一個年輕人很短時間內講一堆」；對此，曾任民進黨發言人的台北市議員吳沛億表示，市長完全顯露心底預設「年輕=能力不足」，實在是年齡歧視；柯展現根深柢固的家父長心態，再次讓年輕人傷心。

吳沛憶表示，任何人可有任何想法，但不管幾歲，市府副發言人這樣言論相當不妥。黃瀞瑩以市府副發言人的頭銜上政論節目，事先都知道節目訪綱，明知是要談論時事，明知絕對避不了柯文哲認為只是在內耗、沒意義的藍綠政治、統獨政治，明知這不是要討論台北市政為主的節目，為什麼還要去上？ 對北市民生市政有什麼幫助？

她表示，黃瀞瑩以「台北市政府副發言人」身分作公眾談話，而非「總統擬參選人柯文哲競選辦公室發言人」身分，不能「只是把自己心裡的想法講出來」，這是發言人基本專業要求。她質疑，黃的發言是誰授權？這是不是代表柯文哲想法？黃發言不當，市長有身為主管的政治責任；未料，柯展露年齡歧視，還否定自己人。

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