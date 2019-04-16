郭台銘選總統是大威脅？ 柯P：干我什麼關係

2019-04-16 11:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海董事長郭台銘鬆口這2天會作決定是否參選總統。被視為問鼎2020熱門人選之一的台北市長柯文哲今早受訪被問及看法，他對此僅重申「標準答案」，指「參選是每個國民的權利啊，然後由國民透過民主程序決定。」至於企業界會挺他還是挺郭？柯也只回以「我不曉得」，隨即遠去。

柯文哲今天沒有公開行程，安排在市長室外接受媒體聯訪，聽到郭台銘考慮「放下鴻海」參選2020，柯笑說，「這標準答案啊，參選是每個國民的權利啊，然後由國民透過民主程序決定。」

柯也說，他跟郭台銘不認識，之前看到郭台銘本人，郭是病人家屬。對於郭台銘如果放下鴻海，參選2020，會不會是威脅，柯僅嘟噥說：「干我什麼關係」，反正還是一樣，深呼吸、放輕鬆、繼續往前走。

由於柯文哲三月曾被揭露頻頻私下拜會企業大老，對此，柯文哲解釋，無論是拜會里民或是企業，都是同樣道理，小老百姓有小老百姓需求，企業也有需要市府幫忙的地方。

柯指出，之前去拜訪企業，一個老闆養五千個員工，如果以月薪五萬來算，一個月就要2.5億元，換言之一個企業垮掉，就有五千個人失業，「這還得了！」不只是對台北市，對台灣來講是個大trouble，所以服務市民，不管是高官還小老百姓，都要去處理。

媒體最後追問柯，認為企業會挺他還是郭台銘？柯一邊轉身離去一邊拋下「我不曉得」四個字。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/