完成大甲媽遶境行程 柯P強調政治不困難：莫忘初衷

2019-04-15 21:51

〔記者歐素美／台中報導〕台北市長柯文哲跟隨大甲媽遶境，今天返回大甲區，並發表感言表示，廿多歲就想台灣人有三件事要做，就是登玉山、腳踏車環島及跟隨媽祖遶境，但一直拖到五十歲都沒做，直到獲知歌星鳳飛飛已去世，錯過最後一次演唱會，從此改變其很多想法，目前三項都已完成，並強調，政治並不困難，堅持「對的事情做，不對的事情不要做，認真做」三原則，不忘初衷。

柯文哲今天下午五點多返回大甲區，並在中山路發表短講，柯爸爸及柯媽媽也趕來相挺，隨後並前往鎮瀾宮上香，完成這次遶境之旅。

柯P說，二十歲開始就想做一個台灣人，有三件事要做，就是登玉山、腳踏車環島、媽祖遶境，不管大甲媽祖或白沙屯媽祖都要走一次，但想到五十歲尚未付諸實行，總有很多藉口，直到鳳飛飛最後演唱會，心想這次很忙，下次再去聽，結果，從報紙上看到鳳飛飛因肺癌去逝的消息，從此改變他許多想法。

柯文哲從此就爬玉山、腳踏車環島，五年前並跟隨大甲媽走了八天八夜。他說，「以前當醫師只有人家求我，很少求人家，每天高高在上，跟社會脫節」，第一次走大甲媽「發現世界怎麼有這麼好康的代誌」，都不用自己買吃的，第一次感受到台灣人民的熱情跟虔誠，八天中雖然腳破皮，但不管身體怎麼辛苦，卻藉此洗掉傲慢、偏見及意識形態，感受到台灣最基層的生命力，對其一生改變很大。

去年選舉前，柯文哲重返鎮瀾宮上香許願連任的話再回來走一次大甲媽遶境，他笑說，這次開票雖然很驚險，但有連任，還是乖乖回來走一趟，因中間回議會兩天，等於強迫急行軍，廿小時走六十公里，「我已經六十歲了，凍抺掉，所以有部分要騎腳踏車」。

這次遶境的感觸，就是其五年前未當市長時，曾在新港文教基金會牆壁上留下「找回良心」四字，這次重回新港文教基金會，則留下「莫忘初衷」四字。

他說，當市長後有很多誘惑及壓力，這次遶境過程中還是深深感受到台灣人民非常熱情勤奮善良，台灣過去廿多年來，國家的力量慢慢在衰退，到底發生什麼事？明明台灣人很認真很打拚很善良，為何國家會這樣？

柯文哲並說，其實政治沒有很困難，台北市長任內還債五百卅億，其實就三個原則，「對的事情做，不對的事情不要做，認真做」，凡事照步來，台灣人沒那麼傻、含慢，國家有一定的實力，只要按步就班去做就好，希望台灣愈來愈好。

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