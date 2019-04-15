韓國瑜嗆3總統搞殘台灣經濟 柯文哲：歷史共業 大家都有份

2019-04-15 10:54

〔記者湯世名／彰化報導〕高雄市長韓國瑜指出3個法律系的總統把台灣經濟搞壞，台北市長柯文哲今天在參加大甲媽回鑾活動時打臉說，台灣在過去20年來也不是沒有進步，只是要跟南韓、新加坡比起來，應該是進步很少，且台灣會變成這樣子，也不是說就是這3個人的責任，這是歷史共業，大家都有份。

柯文哲連日來參加大甲媽南下遶境進香活動，以及北返回鑾行程，大喊吃不消，不過今天上午他在彰化市南瑤宮媽祖文化館與柯粉合影時受訪表示，他恢復的速度很快，不管怎麼痠痛，睡一個晚上就好了。以前在台大醫院加護病房是扮演上帝的角色，不太習慣聽別人的聲音，在台大當醫生都是人家拜託他們，「我們哪裡有需要拜託別人」，他們現在所有困難的工作，沒有別人合作怎麼做得起來，從議會到市政推動都有很多需要去拜託別人來幫忙你，「現在真的是公僕。」

有媒體問到韓國瑜稱台灣經濟被3個法律系總統搞壞，柯文哲說，台灣在過去20年來也不是沒有進步，只是要跟南韓、新加坡比起來，應該是進步很少，台灣會變成這樣子，也不是說就是這3個人的責任，這是歷史共業，大家都有份。柯文哲想了一下，笑著說：「不過現在檯面上，好像都不是法律系的。」

柯文哲強調，2018年在政黨夾殺下還可以撐過去，台灣慢慢存在兩黨以外的力量，還是有可能改變台灣。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/