劉俊秀急退國政小組 柯酸台灣人才多得是

2019-04-15

〔記者沈佩瑤、張聰秋／綜合報導〕未鬆口是否參選二○二○總統的台北市長柯文哲，透過綠營學者林嘉誠籌組國政小組、撰寫國政白皮書，但交通大學土木工程學系教授劉俊秀看報才知道此小組幫柯，立刻宣布退出。柯文哲昨在彰化參加大甲媽祖遶境，他受訪時說，尊重每個人意願，還酸說「沒關係，台灣人才多得是」；劉稍晚出面受訪時回擊，覺得被吃豆腐，他不會出賣自己的靈魂。

批柯沒有中心思想

劉：不會出賣靈魂

本報前天獨家報導，柯文哲私下找來親扁的前考選部長林嘉誠擔任國政小組召集人，邀專家學者撰寫白皮書。劉俊秀昨受訪直呼，「奇怪，你（林嘉誠）要幫柯文哲寫怎麼會來找我呢？我反他（柯）兩、三年了」，還曾在政論節目上說「我是反對柯文哲的」，因柯沒有中心思想、價值，完全是利益取向的人。

被問到為何沒多做確認，就答應林嘉誠邀請？劉俊秀沉吟幾秒後說，「可能我太信任他（林）了吧！」認識林的時候，林當扁政府的政務官，所以就直接相信了，沒有先問。劉也證實，此事由林聯絡，柯文哲怎麼想，他不做揣測，但會覺得被吃豆腐。林嘉誠則數度強調：「我就是綠的啦，不是偏綠。」

柯文哲在彰化花壇鄉福安宮受訪指出，政策就是政策，就像打疫苗也不會去分是藍還是綠，但尊重每個人意願；國政小組是以原本的財經小組為基礎擴充，不擔心以後找不到人，「台灣人才多得是」。

對此劉俊秀也隔空回應，學術界總會有一些人，只要有利益，就會想去沾，柯文哲現在有市長的行政資源，一定會有人靠過去，他很清楚民主社會沒有非誰不可，「但是我的原則、我的價值、我的中心思想，絕對不能出賣的，這是我的靈魂」，並斷言柯參選的機率是九十九％。

大甲媽鑾轎經過彰化縣，柯文哲騎單車跟隨，與藍綠地方人士刻意保持距離，沿路香客喊「阿北！加油」，柯在福安宮與民眾互動，有人帶著柯著作及象徵「包中」的包子、肉粽，場面熱絡。被問及美麗島電子報董事長吳子嘉評論他六月宣布參選總統，柯僅說「我自由自在做自己的事。」被問到民進黨、國民黨初選廝殺對柯有利？他則說，政治不用太嚴肅，輕鬆看待為宜。

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