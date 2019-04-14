柯P國政沒說服力？王世堅：因為市政跳票跟跳舞一樣

2019-04-14 16:44

〔記者郭安家／台北報導〕本報獨家報導，台北市長柯文哲找親扁的考選部前部長林嘉組國政小組誠撰寫白皮書，但交通大學土木工程學系教授劉俊秀宣布退出。台北市議員王世堅指，柯「完全無法獲得信任」，市政做得奇差無比，更遑論國政，等於小孩開大車；王世堅受訪提醒，柯5年前選舉白皮書、新政多數跳票，跳票跟跳舞一樣，2、3個月就一件如今在「砸錢買政策寫國政」。

王世堅批評，「平常柯文哲痛罵垃圾不分藍綠，現在要選總統啦！找垃圾來幫忙」；日前不僅打算拜訪藍綠執政縣市，卻被拒絕、碰軟釘，現在找綠營學者寫國政白皮書，大家避之唯恐不及，第一時間撇清。他說，總統大選才準備要開始，柯已經搞成這樣，「你（柯）還選得下去嗎？把首都市長做完就阿彌陀佛；消費媽祖撐人氣也是很low作法」。

王世堅指，不管政界、學者、社會民間，柯文哲完全無法獲得信任，其投機性格，見人說人話、見鬼說鬼話，沒中心思想、核心價值是最大致命傷，縱使「求爺爺、靠奶奶，瞎掰拼湊出一本所謂的國政白皮書」；但「你（柯）的人格破產，你推出的任何國政對社會大眾沒有任何說服力，因為你的市政做得奇差無比」，有能力處理國政嗎？等於小孩開大車。

王世堅表示，相信藍綠各界學者專家，大概沒人願意參與為柯文哲貢獻政策思維，學者專家有自己基本信念，柯卻是顛三倒四、荒親走板、飄移不定、只會投機，跟學界長期研究信仰學說的學者專家，基本上格格不入；「人家學界數十年研究奉獻得到一點學術尊榮，柯文哲喔！你只是花錢想用資源換取」、「你柯文哲非善類，當然大家離你而去」。

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