萬安演習五月登場 飛彈空襲警報全國發放

2019-04-16 11:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今年五月底除舉辦漢光演習實兵演訓外，也將同步進行「萬安四十二號」軍民聯合防空演習。國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，國防部將在5月27日至30日，區分北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區實施演習，另也將全國性測試「空中威脅告警系統」，模擬我國遭飛彈攻擊，透過手機訊息提醒民眾配合演練避難。

韓岡明表示，「萬安四十二號」演習採取預告、分區同時段方式，演練時間於上述日期的下午1點半至2點整，實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散避難、交通管制及戰災搶救演練。至於今年度的演習特點，除「警報聲號」外，另搭配「災防告警系統（PWS）」及「空中威脅告警系統」等通報方式，爭取預警時間及提升偏遠地區警報涵蓋率，藉此強化民防人力與各類防護團支援交通管制、防空疏散及災害救援之作為與效能驗證及增加地方政府應變指揮中心轉移演練，驗證備援機制等。

此外，韓岡明表示提醒民眾演習期間如有違反演習管制規定者，將依民防法第25條裁罰，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。他說，前幾年有台南民眾在演習時穿「恐龍裝」上街，據他的了解，法院判罰違規者6萬元罰鍰，呼籲民眾不要以身試法。

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