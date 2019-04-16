NCC開罰中天 韓國瑜批邪門歪道 網酸：不就是你

2019-04-16 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕NCC日前針對中天日前在節目稱「農友陳大哥種植文旦柚200萬噸丟到曾文溪」不實報導，重罰100萬。高雄市長韓國瑜近日訪美，他15日到史丹佛大學演講，會後被問及日前中天被NCC開罰一事時開嗆「這些壞蛋想要做邪門歪道，他要請公務員配合，公務人員不要當殺人的兇器」。

綜合媒體報導，韓國瑜15日到史丹佛大學演講，主題為「我的高雄之路」，他在會後受訪時，被問及中天被NCC開罰一事時回應，「任何邪門歪道的法令和命令，一定要軍公教配合。沒有軍公教配合，任何邪門歪道的法令是無法執行的」，他為此呼籲軍公教發揮專業精神和自身理念，強調不合法的命令，軍公教不應該配合。並嗆「莫非民進黨永遠萬年政黨嗎？你軍公教應該要文官中立的，怎麼可以為虎作倀？」

韓國瑜也指出，包含NCC、促進轉型正義委員會、不當黨產處理委員會等單位都有公務員，但這些公務員都配合政府不合理的法令，或是打擊不同政黨的命令，他為此呼籲軍公教，對一些邪門歪道不合法的命令勇敢說不。

針對這則消息，網友在PTT上紛紛留言酸說，「邪門歪道不就是你，嘖嘖」、「雙重標準？所以那個柚子（文旦）呢」、「政治100分」、「把台灣人當呆子」、「他言論真的很可怕，根本不敢想像他當領導人」、「能混就混~能撈救撈~維護軍公教尊嚴?」等。

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