韓國瑜批台灣鬼混20年 打馬悍將：韓失業17年、以為大家跟他一樣

2019-04-15 15:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜數度批判台灣鬼混廿年，引發各界議論，臉書粉專打馬悍將今表示，韓國瑜當選高雄市長前，有17年都沒去找工作、失業在家，難怪會說台灣鬼混20年，他以為大家都跟他一樣...。

打馬悍將小編引述電視媒體報導，指出高雄市長韓國瑜曾有過失業低潮狀態，他先前在義守大學演講時，透露過去有17年時光處於中年失業狀態，也讓他分外珍惜高雄市長這份工作。妻子李佳芬也坦言，那段失業日子對韓國瑜衝擊很大，甚至爆料韓國瑜失業期間，一度改行當奶爸。

打馬悍將小編認為，韓國瑜數度指出台灣鬼混廿年，可能跟他當選高雄市長前，有17年都沒去找工作、失業在家有關，難怪會說台灣鬼混20年，他可能以為大家都跟他一樣...。

網友留言，「可憐高雄、害了台灣！」、「是他鬼混17年」、「不是維多利亞校董嗎？」、「這完全就是令狐沖的寫照 」、「有學費的收入，有沒有失業好像也沒差」、「 韓導真的有妄想型障礙」。

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