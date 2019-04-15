與國民黨合作選總統？張善政：不排除任何可能性

2019-04-15 11:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「做事的人：張善政的斜槓探索人生」新書發表會今日於誠品信義店舉行，國民黨主席吳敦義親自出席力挺，針對未來總統大選是否與國民黨合作？行政院長張善政受訪強調，「再看看吧」，他覺得世事難料，努力做好事，將來會發生什麼事情，不排除任何可能性。

對於下一步挑戰是否就是選總統？張善政提及，剛才劉兆玄有講，爬山的人總是會挑戰更艱鉅任務。

對於韓國瑜有可能出來選總統，張善政說，他不會將韓視為競爭對手，也不敢說韓會不會參選，但韓是政治圈中跟過去不一樣的人，韓跟僑胞、美國政府有無互動，這不清楚，但韓給人家一個很不一樣的感覺，這是很好的事情。

張善政提及，去年韓國瑜選舉時，自己下去好幾趟感覺韓就是一個好人，好人意思是政治人物不要做壞事，檯面上很多人都在做壞事，政治人物不要做壞事，讓台灣從零分變成負分。

張善政建議，接下來要有積極做事，期待韓回到高雄，能做一些賣水果以外，對高雄更好的事，這樣新的政治風潮才對出現，「我對他是有期待」。

針對韓國瑜批評三個台大法律系畢業的總統搞殘經濟，張善政認為，法律系和理工科系背景的，思考比較不一樣。

張提及，這個月局勢千變萬化，他不敢講一定要怎樣或不會怎樣，「目前是準備要選到底，沒有錯！」

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