韓國瑜指高雄「民不聊生」 網回嗆：高雄人都是乞丐嗎？

2019-04-15 11:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜又有新的韓式金句，他在洛杉磯演講茶會上，強調自己到了高雄後，發現這裡已經變成另外一種三民主義，「民不聊生、民心思變、民氣可用」。

對於韓國瑜說法，還把民不聊生列首位，網友批說，「韓國瑜為了選舉，把高雄打成又老又窮，好像第三世界國家」、「是有多民不聊生？高雄人都是乞丐嗎？」

韓國瑜表示，他之前到新加坡、馬來西亞、香港、澳門、深圳、廈門，這次再來波士頓、洛杉磯，他時常感慨，孫中山先生所倡導的三民主義，民族主義、民權主義、民生主義，但今天他到了高雄，發現另外一種三民主義，民不聊生、民心思變，然後民氣可用。

韓國瑜說，我們一向很驕傲的台灣民主，就是華人地區最棒的，所以在他很小的時候，每天要反攻大陸解救苦難的同胞，再來他10幾歲的時候，20歲當兵的時候，標語換了，叫三民主義統一中國，到了退伍的時候進了社會，標語又換了，叫經濟學台北，政治學台灣。

韓國瑜強調，但是真的變了，尤其是這1、20年來的台灣，所以他昨天用了一個很重的詞，台灣鬼混了2、30年，3個台灣法律系幹了台灣總統，台灣的經濟已經殘廢了。

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