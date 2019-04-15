忙到沒空理韓談話？吳敦義今力讚張善政新書

2019-04-15 11:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前行政院長張善政有意參選2020總統，他最新著作「做事的人：張善政的斜槓探索人生」新書發表會今日於誠品信義店舉行，國民黨主席吳敦義、前行政院長劉兆玄皆出席站台，吳敦義致詞表示，希望中華民國真正有一個令人感動的善政。

針對高雄市長韓國瑜訪美相關談話，吳敦義會前受訪指出，「我不太清楚他到美國訪問實際情況，只知道有發表一些感言，但沒有留意他，因為都很忙。知道好像講了一些拚經濟的話，我真的很忙，沒有辦法！」

吳隨後在新書發表會表示，今天貴賓雲集，這本書轟動朝野，有遠見才能得天下，得天下一定要王勵行，勵行就是要有「善政」，有良善的政府，才能夠王勵行，今天很多好朋友聚在這裡，「善政兄是我們共同敬仰的好朋友」。

吳敦義提及，張善政在行政院長任內時間比較短，但善政無窮，大家共同敬仰的好朋友出書，該書有很好的視野，也希望中華民國真正有一個令人感動的善政。

前行政院長劉兆玄表示，張善政能力很快就讓與他共事過的人賞識，做得比想像的還要好，張善政喜歡爬山，大自然給了很多靈感和啟發，大家都知道張善政要選總統，一句話「更上一層樓」送給他，祝福心想事成。

宏碁榮譽董事長施振榮表示，張在宏碁打出來基礎的，現在上興櫃有很大很好的成果，更對網路世界做出對資安的保護，是真的是能為國家做事的人，民主政治不得不成群結黨，但有一個盲點是為黨，而不是為國家，國家要往前走需要更多會做事的人。

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