國民黨總統人選身體不好？ 他籲這些人都去健康檢查

2019-04-13 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前與黨內太陽會面的安排全數喊卡後，總統提名時程也確定延後，可能得延至4月24日中常會處理。對此，中華大學講座教授杜紫宸表呼籲吳敦義，安排要角逐初選的朱立倫、王金平等人去做健康檢查。

杜紫宸在臉書發文說，要擔當大任者，身體健康很重要。但根據最近的媒體報導，國民黨有志於明年總統大選者，有人抬轎便中暑（朱立倫9日參與大甲媽祖遶境進香，疑似暈眩中暑），有人出國卻缺席晩宴（韓國瑜訪美於美西時間12日缺席玉山科技協會晚宴），另外，還有一位伯伯（王金平）已經78歲了。

杜紫宸說，台灣前途有時繫乎一人之意志，但常常繫乎一人之身體，「在此公開呼籲國民黨吳敦義主席，如果您要出面協調人選，請安排所有可能參選人，儘速到台大或北榮，做一套完整的健康檢查（全身 MRI、DWI、PET），並將檢查結果與風險評估公布，好讓選民安心」。他還酸說，怕就怕有人打死也不肯去。

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