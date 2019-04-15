比照南韓、德國關起來！律師：宣揚獨裁統一應受制裁

2019-04-15 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府接受中國統一和平促進會集會遊行申請，原定13日舉辦「支持九二共識、宣揚和平、支持統一」遊行，律師黃帝穎呼籲修法，建議我國應比照南韓、德國，為落實民主防衛，公開進行獨裁統治宣傳應接受刑法制裁。

黃帝穎今（14）日在臉書上指出，中國的黑手在台灣進行各種統戰行為，透過統媒、網軍發布海量虛假新聞與訊息，甚至舉辦一國兩制大遊行，這種為共匪宣傳的手段，已經劇烈危害台灣民主自由憲政價值，同時也顯現台灣欠缺「民主防衛」機制，讓這種現象無法受到法律控管。

黃帝穎說明，南韓《大韓民國國家保安法》第7條明訂，「明知危害國家獨立、安全及自由民主的基本秩序，讚揚、鼓勵、宣傳反國家的團體及其成員收受指令者的活動，或與其合作或宣傳、煽動國家動亂者，處七年以下有期徒刑」；在德國，散佈獨裁、顛覆民主的訊息，最重可吃5年牢飯。

黃帝穎強調，全球民主國家均有「民主防衛」機制，台灣面對中國侵害，修法與執法勢在必行，「確保民主自由不被敵國或獨裁勢力消滅」，不能夠讓假民主之名者有機會顛覆民主，未來凡是宣揚與獨裁中國統一者，應接受刑事制裁。

黃帝穎臉書全文

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