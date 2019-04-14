韓國瑜出訪竟批小英 謝志偉轟：朋友在國外敵人在國內

2019-04-14 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪美國，言行舉止均受到外界質疑，我國駐德國大使謝志偉獲悉韓在美批小英總統，而王丹指責韓卻遭孫姓前立委反嗆的新聞資訊後，感嘆地在臉書上發文寫道，「難道，我們的朋友在國外，而敵人在國內？」

謝志偉指出，12日與德國國會議員布德（Katrin Budde）深談後，她隔天就在臉書上介紹台灣，敘述我國從1987年開始民主化，政黨如雨後春筍般出現，也擁有集會、言論自由，民主在台灣生根是台灣人的成就，但遺憾的是，「今天這塊土地上的民主與自由仍處於必須捍衛（才能生存）的處境」。

謝志偉感謝布德「帶來引人深思的對話」，這番對話讓人感慨，因為人在美國的韓國瑜痛斥小英總統與執政黨破壞兩岸「和平」，中國民運人士王丹批判韓國瑜，還被國民黨孫姓前立委嗆聲「怎麼不敢買張機票回中國去實踐理想？」；謝抨擊「沒血沒涙至此，夫復何言？」

謝志偉提到，自由世界的民主國家齊聲譴責中國對台灣的惡劣行徑，但台灣內部在野黨市長與相關人士，反倒譴責「奮力捍衛自由民主台灣的蔡總統及其政府」，謝感慨，我們和他們「共享」我們的「價值」，他們卻拿我們的「價值」去「享共」。

謝志偉臉書全文

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