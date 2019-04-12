不滿台灣遣返李毅 中國五毛網軍揚言「驅逐蔡英文」

2019-04-12 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕主張「武統台灣」的中國學者李毅已被驅逐出境，陸委會主委陳明通證實「總統與院長指示下，做了迅速處理」，中國五毛網軍對此深感不滿，揚言「我們要把蔡英文驅逐（出）台灣」。

主張武統台灣的中國學者李毅受邀來台演講，移民署認定李毅違法，決定註銷他的入境許可，李毅一度銷聲匿跡，今晨在南投竹山某民宿被查獲，隨即被帶往桃園機場，強制遣返回出發地香港；陸委會主委陳明通指出，整個過程是按照總統蔡英文與行政院長蘇貞昌指示。

中國五毛網軍在臉書社團「帝吧中央集團軍」裡，轉貼本報粉絲專頁貼文，並指出「過份了台灣人，再這樣過份下次我們要把蔡英文驅逐台灣了哦」，其他成員留言表示「只會更加堅定人家武統的決心」、「只遣返一個教授改變的了事實嘛」、「夏蟲不可以語冰，老子總有一天要回來，而且是風光無限的回來」。

台灣網友們則是在本報「李毅被強制遣返香港 登機前辯稱『不知有促統遊行』」貼文下方留言提到，「把他關起來交換李明哲」、「記得你只是被遣返，不是像李明哲被關起來，是因為『台灣是台灣，不是中國的一省』」、「這種人要強制驅離並拒絕入境」、「為了你的下一代，中間選民要覺醒啊」、「共匪快滾出自由民主台灣」、「台灣是法治國家，跟你祖國一樣的話是會被消失的」、「滾，整天想武力犯台的敵人」。

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