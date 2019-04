被嗆「台灣不在意被中國統一」 葛來儀這句話神打臉！

2019-04-13 00:43

〔即時新聞/綜合報導〕「台灣民眾根本不關心是否與中國統一」,有網友前往華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)亞洲資深顧問葛來儀(Bonnie Glaser)的推特,做出上述言論,被葛來儀1句話打爆臉。

葛來儀相當關注台灣發展與對中國關係,最近中國統戰學者持觀光入境許可,卻在台灣境內從事統戰等行為,被我國總統蔡英文、行政院長蘇貞昌指示火速將他驅逐出境,李毅的入境許可在事發當天就被取消;葛來儀在推特上分享此事件的英文新聞報導。

不料1名網友竟在推文下方留言表示,「1位朋友剛從台灣回來1個月,他說在台灣的每個人都很有錢、都有工作,也不關心中國是否統一台灣,他說『只有政府在意中國,因為台灣官員們從美國政府那裡獲得了大量現金和武器。」

葛來儀對此毫不留情地反駁,「你相信這是全台灣2300萬人的觀點嗎?」;該名網友回答,「我的朋友相信台灣民眾不在乎這種(統一)或其他可能性,我發現關於台灣政府的相關評論是可信的。」但葛來儀並沒有繼續搭理這位網友。

葛來儀推特全文

Taiwan to deport Chinese scholar for violation of entry permit rules | Latest | FocusTaiwan Mobile - CNA English News https://t.co/NCC90oTNpC