國民黨北市議員來高雄串聯 應曉薇：韓國瑜是時候發聲了

2019-04-14 17:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨北市議員應曉薇今現身高雄，與數位高市議員、婦女團體碰面，討論連署徵召高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統事宜，應曉薇證實北市議會黨團17日將發動連署，她也向韓國瑜喊話「是時候發聲了」。

擔任台北市議會國民黨團書記長的議員應曉薇指出，基層民代近日受到許多支持者壓力，要求徵召韓國瑜投入2020總統大選，她認為黨中央應立刻面對民意壓力，所以與市黨部討論後，預計17日透過連署提案方式向黨中央表態，但屆時採取自由連署、不會強制。應曉薇今是由已表態參與國民黨立委黨內初選的參選人潘金英陪同，出面說明連署原因與方向，她透露與數位高市議員、婦女團體碰面，大家對徵招韓國瑜都有很高的共識，但考量人情、不便公布接觸對象。

她說，在台北市很多黨籍議員都會接收到基層聲音，這份提案最重要的意涵就是反應民意，將市民聲音告訴黨，是不是應該考慮徵召韓國瑜，且吳敦義主席特別說過，應該要推舉最有能力勝選的人成為候選人。

應曉薇指出，關於國民黨是不是應該徵召韓國瑜參選總統，應是全國民黨面臨的一個民意問題，我們必須去順應民意，所以才要有這樣一份連署。

應曉薇進一步表示，對於吳敦義主席，大家都非常佩服，只有四個字「功在黨國」，也希望大家同心協力，盡快完成主席所交代勝選任務、重返執政，她也相信現在國民黨內的競爭情況一定會有解。

對於韓國瑜，應曉薇也有話說，強調基層聲浪這麼大，還讓南北議員串聯，希望能趁勝追及，別讓人民失望，呼籲韓國瑜「是時候發聲了」。

潘金英則透露，基層從四月初即發動連署，目前已有數萬人參與。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/