被指卡韓絆腳石 ？王金平：誰卡誰都不知道

2019-04-14 12:58

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨總統初選人、前立法院長王金平，今午到台南市參加師範大學南市校友會年度聚會，本身是師大校友的王金平到場時受到校友們熱烈歡迎，有人對王高喊「總統好！」。對於韓粉說王堅持參選總統是卡韓、韓的絆腳石，王金平重申，誰卡誰都不知道，不能這麼說；對「絆腳石說」，笑笑就好！

王金平也帶來一些以他個人為主題的書《橋》，校友們紛拿這本書請王金平簽名，有如王的一場小型簽書會。

媒體問說對目前韓國瑜民調大勝的看法？王金平表示，韓市長民調一直很高，但是民調還是參考，他自己慢慢有成長就好。對於台北議會及一些美國僑胞有人說要立即徵召韓國瑜出來選總統，王金平表示，就是尊重他們啦，每個政治人物都有他們的角色和需求嘛，所以他們怎麼扮演，大家都應該給予尊重。

對於有韓粉覺得王金平堅持參選會有卡韓的狀況、會成為韓的絆腳石。王金平重申卡韓這事他已經講過了，這個誰卡誰都不知道，每個黨員都有他競選的權利，不應該這麼講；至於絆腳石說，王笑說，對這個笑笑就好。

擔任師大南市校友會長的台南一中校長張添唐表示，王金平是師大傑出校友、也是師大校友總會榮譽理事長，邀請王出席與總統選舉無關；不過，在王金平致詞後，張添唐祝福王能更上層樓，台下校友則有人喊當選！

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