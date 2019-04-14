願為韓國瑜退讓 周錫瑋：關扁倒蔡

2019-04-14 12:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有意角逐國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋，上午在新竹市參加座談會時，表示希望由韓國瑜代表國民黨出征，而他巡講的兩大訴求就是「把阿扁關回去」以及「全民倒蔡」。

周錫瑋說，美國絕對不敢跟蔡英文搞聯合軍事演習，就算眾議院通過，也是隻紙老虎，因為美國決不敢跟中國宣戰，但民進黨就是要騙台灣人的選票，所以2020的總統大選，現在就要開打，「現在就要幹民進黨！好不好！」「我在全台灣就是要遍地烽火，幹民進黨！」

他說，國民黨不要沒種，要有勇氣，更要團結，目前民調最高的就是韓國瑜，那應該就讓韓國瑜代表國民黨出來選總統，「就這麼幹了嘛！還要講什麼？」

他公開呼籲朱立倫、王金平「請你們都退了！」雖然他也要參選總統，可是韓國瑜是民調最高的，他因此更要讓賢。「國民黨就是團結、要知道民主！」主席吳敦義宣布不參選，他給予肯定，他也疾呼吳敦義將大家都召集起來，組一個最堅強的競選團隊。

周錫瑋說，民進黨目前正積極搞學運、搞台獨、更預備在總統大選時製造兩岸的軍事衝突，更向陳水扁效忠，因為陳幸妤講「你們哪一個沒有拿我爸的錢？」拿了之後要乖乖聽話，因為吳淑珍說手上有一份名單，一公開很多人都不用混了。

周錫瑋說這叫做「幫助貪污犯」，蔡英文更是「貪污總統聯盟」其中的一個人，因為她要幫前貪污總統，這樣的聯盟再搞下去，台灣不就垮了嗎？

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