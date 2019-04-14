曾受228影響…走讀葉俊麟、周金波 催生基隆名人藝文博物館

2019-04-14 16:28

〔記者盧賢秀／基隆報導〕葉俊麟的舊情綿綿、思慕的人，傳唱當年庶民心聲；周金波「水癌」、「志願兵」等小說，敘說台灣庶民事，這2位大師生於基隆，也同樣經歷228白色恐怖事件，還一起研究戲劇，1個在流行歌謠大放異彩，1位在小說及電影劇本發熱，基隆願景永續發展協會今天舉辦台灣文學與歌謠學術研討會，周金波與葉俊麟的子女都來參加，也為基隆名人藝文博物館或紀念園區催生。

葉俊麟的歌曲舊情綿綿、思慕的人、淡水暮色、孤女的願望等，大家耳熟能詳，他在基隆仙洞出生，也在中山一路、忠二路太陽媽廟附近生活過，看著大船入港、聽船員訴說異國港埠酒吧情景，做出兒女情長、感人肺腑的歌曲。

周金波是基隆市前副議長楊阿壽的長子，3代都是牙醫，家族曾是228受難者，父親、他和弟弟都曾被捕，弟弟楊國仁還遇難。

228事件後，周金波不再問政治，寄情予文藝和電影戲劇創作，他的小說「水癌」、「志願兵」都是以日文創作，是台灣唯一獲日本文學獎的作家，他的日本劇本也改編為台語電影。

葉俊麟和周金波2人在1950年左右相遇，在周金波家裡一起演話劇、寫劇本，2人在文學和歌謠領域各有所長，2人都曾受228與白色恐怖影響。

基隆市願景永續發展協會今年舉辦走讀葉俊麟、走讀周金波活動，今天在基隆市議會多媒體會議室辦舉台灣文學與歌謠學術研討會，周金波和葉俊麟的子女都出席，一起演唱葉俊麟的歌、聽周金波的文學創作。

願景永續發展協會理事長郭怡吟說，透過研討與賞析活動，讓更多人了解鄉土文學之美，也向2位大師致敬，希望地方人士體認，文化是城市的根，也是觀光客最想看到的層面，希望爭取在中山區球仔山閒置營區，也是葉俊麟出生地，設置基隆名人藝文博物館或紀念公園。

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