「支持統一」遊行取消 「護台抗中」遊行持續

2019-04-13 12:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕由中國和平統一促進會等親中共團體，於今天（13日）下午舉辦的「宣揚九二日共識、支持日和平、支持統一」遊行，突然於今天上午宣告取消，並於今天上午11時，正式向中市警局遞交「取消遊行通知書」，不過，反制中國併吞的「護台抗中、反制統促」，目前仍決定繼續舉辦，不因「支持統一」遊行取消，而跟著取消，市議員黃守達說，「支持統一」遊行取消，這是台中人的勝利！

中國和平統一促進會發表聲明函，以「顧及社會秩序，參與者之安危」等理由，停辦今天下午1時起的「支持統一」遊行，至於反制「統一遊行」，由908台灣國總部等單位，發起的「反併吞、顧台灣」等遊行，目前尚持續。

市議員黃守達說，這是台中人的勝利，他認為反併吞遊行應持續，傳達反對中國併吞台灣之聲，讓中國與台灣都知道台中人的心聲。

台中市警局則說，「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」遊行已取消，不過，警方為維護大眾安全與交通順暢，仍規劃警力持續關注與掌控後續狀況，避免有違法脫序情事。

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