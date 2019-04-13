想來台灣宣揚武力統一 蘇貞昌：嚴以禁止、立刻驅逐

2019-04-13 11:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院長蘇貞昌處理中國武統學者李毅驅逐案態度果決明快，受到網路一片好評，蘇貞昌今天說，台灣歡迎世界各地民眾來台灣欣賞台灣的美好，但是到台灣來說武力統一，這是非常不當、不友善，凡有這種人，不但嚴以禁止，「而且如有入境、立刻驅逐」。

蘇貞昌今天上午赴中和參加屏東恆春洋蔥促銷活動，被問到昨天中國武統學者李毅被驅逐出境，但是月底好像又有一個5人武統宣講團要來，裡面也包含李毅，怎麼處理？蘇貞昌說，台灣是自由民主開放的國家，歡迎外賓、各國人士都來看到台灣的良好、善良、好山好水，但是對台灣要來說武力統一，這是非常不當、不友善，凡有這種人，不但嚴以禁止，「而且如有入境、立刻驅逐」。

蘇貞昌說，網路的朋友大家也注意到即時新聞，也都關心國家，尤其維護台灣自由民主開放，相較於台灣網路可以自由表達意見，中國就不是這樣。

台灣人李明哲只是在網路上發言，就被中國關了5年，而我們只是驅逐對台灣主張武力統一的人，所以台灣其實非常友善。

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