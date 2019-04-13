驅逐武統學者 蘇貞昌稱「剛好而已」網狂讚：台灣人的氣魄！

2019-04-13 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕主張「武統台灣」的中國學者李毅昨（12日）被強制遣返香港，行政院長蘇貞昌表示，把宣導要武力統一台灣的恐怖份子驅逐出境，「是剛好而已，快走不送！」對此，網友狂鑽「拿出台灣人的氣魄就對了」！

蘇貞昌昨日針對李毅事件受訪時表示，台灣是民主開放的國家，歡迎各界來台灣；不過他也提到，假觀光之名，卻來宣傳要武力統治台灣，這不但是恐怖分子，而且比起我們的李明哲在中國被逮捕，只是因為言論就要被關5年，「我們把宣導要武力統一台灣的人驅逐出境，是剛好而已，快走不送」。

當天稍晚蘇貞昌也在臉書PO文重申此事，表示若有人要假借觀光名義來台灣宣揚武力統一，恐嚇台灣人民，「我的態度很簡單，驅逐出境，剛好而已、快走不送」。蘇貞昌在臉書貼文也附上相關影片，截至昨日凌晨12點，影片已有超過14萬次觀看，臉書該貼文也有超過1300次分享和1300則留言。

對此，網友紛紛留言表示「靠！！！！怎麼會這麼棒！」、「拿出台灣人的氣魄就對了！自由不代表零限制！」、「蘇院長太罩啦～衝衝衝」、「 謝謝院長保家衛國，最愛蘇院長的雷厲風行！」、「這就是台灣人的氣魄」、「蘇院長我真的是越來越欣賞你，這行政院長當的很稱職」。

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