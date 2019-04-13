國家主權不能讓、進步價值不能斷 嘉義青年挺小英連任

2019-04-13 11:32

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「青年抵嘉，我挺小英！」嘉義一群年輕人今天早上9點在嘉義火車站前廣場發起「青年抵嘉挺小英快閃活動」，現場由世界街舞大賽5冠王的「築夢者」大秀舞技開場，接著年輕人野台演講，最後一同合唱「島嶼天光」歌曲，高喊「主權不能讓，改革不能斷」等口號，用行動展現支持總統蔡英文競選連任決心。

嘉義市小英之友會理事長黃淑英、嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森、民進黨嘉義市立委初選參選人林柏妗等人到場為這群年輕人打氣加油，現場氣氛熱絡，吸引路過民眾目光。

活動召集人林煒軒說，透過活動表達支持小英推動的「國家主權不能讓，進步價值不能斷」理念，國家主權不能讓，強調台灣年輕人反對「一國兩制」、「和平協議」，香港、西藏都是「一國兩制」幻滅、失敗的血淋淋例子，台灣人民必須引以為鑑；進步價值不能斷，指的是包括婚姻平權、提升勞動基本條件等，都是年輕人所認同。

就讀台大政治系四年級學生鄧欣容與就讀東海大學政治系四年級黃語婕是高中同學，因認同活動訴求，兩人特地回嘉義一同參加活動。她們說，小英透過減稅來減輕年輕人負擔、推動基本工資調漲等政策，是最為年輕人著想的總統，支持小英連任。

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