哈佛座談喊口號 韓︰台灣未來靠20字

2019-04-13

〔記者葛祐豪/綜合報導〕高雄市長韓國瑜美東時間十一日中午在美國哈佛大學費正清中國研究中心進行閉門座談,韓再度提及九二共識具體可行,並批蔡英文總統上任三年來,國際社會再次擔心兩岸可能爆發衝突。

韓國瑜於閉門座談時,先發表演說,主題是「接地氣的力量」(The Power of Down to Earth ),強調自己是非典型政治人物,堅持和人民在一起,讓他能贏得高雄市長選戰。

韓國瑜也提到,台灣領導人最大挑戰,是維持兩岸和平,確保台灣不被重要的國際活動排除。

他表示,蔡政府上任三年,國際社會再次擔心兩岸可能爆發衝突,人民想要安定,但蔡英文談的是台灣在國際援助到來前,可以撐幾天,行政院長則說一支掃帚都要拚到底,這不是人民所期望的。

針對台美關係,韓國瑜認為,美國是中華民國非常重要的朋友,「我們不能也不應該,因為無法妥善處理兩岸關係,而拖累我們的美國朋友」,「我們必須承擔維持台海和平的責任,台灣人民才能生活在民主、繁榮之中。」

僑界晚宴 「明年一月十一日台灣見」

韓國瑜再次提及,九二共識具體可行,而他的九二共識,當然是「一個中國,各自表述」,有人指中國不承認各表,但「國民黨執政八年裡,中國都沒拒絕和我們互動交流。」他也批蔡英文政府,如果不願承認九二共識,就應該提出新的解決方案,但截至目前為止,什麼也沒提出來,相當空洞。

韓國瑜隨後又脫口而出最新的二十字口號:「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」,強調台灣的未來要靠這二十個字。

韓國瑜晚間則參加波士頓僑界晚宴,致詞時拜託僑胞踴躍回台投票,並拋下耐人尋味的話說:「明年一月十一日台灣見!」

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/