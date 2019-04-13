蔡︰捍衛主權 現在進行式

2019-04-13

〔記者李欣芳／台北報導〕中國對台灣文攻武嚇，不僅對台發動統戰，並處處在國際上打壓台灣，蔡英文總統昨表示，捍衛中華民國台灣主權，是蔡英文政府的現在進行式，不必等到二○二○。她要告訴大家：保護國家，需要的是積極的行動、堅定的決心，並且把台灣帶向世界，而不是空洞口號。

積極保護國家 不必等到二○二○

蔡總統指出，因應國際局勢的不斷演變，政府不空喊口號，而是把守護台灣當成每一天的工作，遺憾的是，在野黨面對武統、一國兩制威脅的時候，總是選擇沉默，甚至反過來攻擊自己的政府。

總統表示，當我們把握每一個機會，在國外為台灣發聲的時候，他們卻總在國際場合批評自己的國家。

台美關係升溫，蔡總統昨接見美國國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉時表示，米德偉到訪展現美方對台美經濟關係的重視，台美洽簽雙邊貿易協定（ＢＴＡ）一直是台灣優先推動的目標，高品質的ＢＴＡ正面影響雙邊經貿關係。

米德偉這次來台參與紀念「台灣關係法」立法四十週年相關活動。他向總統表示，台美經貿關係已有非常良好的基礎及發展潛力，此刻更適合討論彼此經貿關係；他強調，美國在印太區域發展的願景，是打造自由公平、互利互惠且透明的協議，讓企業進一步發揮影響力，讓印太區域在經濟上受益。

蔡總統稍晚在臉書貼文表示，大家都可以感受到，台美的關係持續提升，雙方的投資活動也變得更加頻繁。台灣也很積極與美國共同努力，深化在印太地區的合作。她上任以來積極推動的新南向政策，與川普政府提倡的「自由及開放的印太戰略」，目標不謀而合。

蔡總統說：「我會用行動告訴全世界，台灣不只是台灣海峽旁的台灣，也是太平洋上的台灣，更是世界的台灣。」

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