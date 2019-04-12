英德之爭》賴清德駁斥火車對撞 而是找回創黨精神

2019-04-12 15:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨中執會通過總統初選延期，外界比喻蔡英文與賴清德初選對決是「火車對撞」，民進黨同志對選情感到憂慮；前行政院長賴清德今天下午公開表示，他參與總統黨內初選，絕不是外界所說的「火車對撞」，希望藉由初選程序，要找回民進黨創黨精神，團結民進黨帶領台灣。

賴清德今天下午到基隆慶安宮舉行「用行動帶來改變」簽書會，受到大批賴清德支持者的歡迎，賴清德的舅舅、基隆慶安宮主委童永陪同賴清德參拜基隆媽，童永以舅舅身分代表賴清德先向基隆鄉親感謝。

賴清德說，民進黨黨內初選是有別於其他政黨所沒有的機制，這個被外界比喻為「火車對撞」，這個與尊重初選的民主精神是相違背的；賴清德說，他與蔡英文總統是在同一個方向，就是台灣越來越好，不會有「火車對撞」的情形，也許他與蔡英文總統有一些理念、作法有些不同，但絕不是方向有差異，「火車對撞」是180度、相反的方向，他希望國人能夠清楚了解。

賴清德說，希望藉由初選能團結黨內，讓已經分散的力量能夠凝聚，現在的狀況是，蔡英文總統在2016年總統大選所獲得的600多萬選票已經流失，有一部分繼續支持蔡總統，有一部分支持他，有一部分支持其他候選人，在這種情況下，他希望借重初選的民主程序，來團結黨、團結分散的力量，凝聚起來取得國人支持，才能打贏2020的總統選戰，讓立法委員席次不至於受到太大衝擊，這就是他參與初選的目標。

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