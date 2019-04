簽MOU發大財？議員轟：韓國瑜政見需要down to earth

2019-04-12 18:22

〔記者葛祐豪/高雄報導〕高雄市政府簽MOU想發大財?高雄市議員高閔琳今天在議會財經部門質詢時批評說,拚經濟要腳踏實地,韓國瑜的政見,真的最需要down to earth!(接地氣)

高雄市長韓國瑜訪美,發表「the Power of Down to Earth」(接地氣的力量)簡報,市議員高閔琳今天在財經部門質詢時批評,英語down to earth的意思是 practical、realistic(腳踏實地),做人做事要務實實際。

但對照韓國瑜天馬行空、不切實際的競選政見,韓國瑜訪美應改談2018年底如何用「up to outer space」的外太空政見贏得選戰才對。

高閔琳說,韓市府除了收割前朝陳菊時代的招商成果與政績,諸如華邦電於路竹投資3350億、日月光斥資125億建K25廠、和發產業園區,以及在中央支持下推動位於橋頭區的「高雄第二科學園區」,目前還看不出來韓國瑜的市府拚經濟、招商引資有何具體策略?

高閔琳舉例,韓國瑜的競選政見如太平島挖石油,不可行也無進度、賽馬產業同樣不可行;韓市長上任後除了跟中國簽水果備忘錄以外,可說是毫無作為。

高閔琳強調,高雄市是重工業城市,農林漁牧業僅佔0.3%,剩下99.7%都是以製造業與批發零售等二、三級產業,拚經濟、讓市民發大財的發展策略,應是讓「產業升級與產業創新」,而不是僅只關注於農業,何況是以政治採購、實現率不到5%的水果MOU,連台中市長盧秀燕都打臉韓國瑜,批評「簽MOU不算招商成功」。

高閔琳說,不依賴中國單一市場與分散風險,是產業發展的基本常識,台灣包括高雄在內的城市治理與經濟發展,需要全面性的產業升級與創新,而非靠中共的政治訂單。

高閔琳呼籲韓國瑜專心市政、別老請假出國,應該down to earth腳踏實地,努力讓「高雄發大財」能夠美夢成真。

對此,高雄市經發局長伏和中說,韓國瑜市長的產業策略是先從蛋白區的農漁業開始,逐漸擴大到蛋黃區,循序漸進,日前工總已宣布投資高雄1598億元,也將全力推動高雄產業升級。

