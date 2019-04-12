簽MOU發大財？議員轟：韓國瑜政見需要down to earth

2019-04-12 18:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府簽MOU想發大財？高雄市議員高閔琳今天在議會財經部門質詢時批評說，拚經濟要腳踏實地，韓國瑜的政見，真的最需要down to earth！（接地氣）

高雄市長韓國瑜訪美，發表「the Power of Down to Earth」（接地氣的力量）簡報，市議員高閔琳今天在財經部門質詢時批評，英語down to earth的意思是 practical、realistic（腳踏實地），做人做事要務實實際。

但對照韓國瑜天馬行空、不切實際的競選政見，韓國瑜訪美應改談2018年底如何用「up to outer space」的外太空政見贏得選戰才對。

高閔琳說，韓市府除了收割前朝陳菊時代的招商成果與政績，諸如華邦電於路竹投資3350億、日月光斥資125億建K25廠、和發產業園區，以及在中央支持下推動位於橋頭區的「高雄第二科學園區」，目前還看不出來韓國瑜的市府拚經濟、招商引資有何具體策略？

高閔琳舉例，韓國瑜的競選政見如太平島挖石油，不可行也無進度、賽馬產業同樣不可行；韓市長上任後除了跟中國簽水果備忘錄以外，可說是毫無作為。

高閔琳強調，高雄市是重工業城市，農林漁牧業僅佔0.3％，剩下99.7％都是以製造業與批發零售等二、三級產業，拚經濟、讓市民發大財的發展策略，應是讓「產業升級與產業創新」，而不是僅只關注於農業，何況是以政治採購、實現率不到5％的水果MOU，連台中市長盧秀燕都打臉韓國瑜，批評「簽MOU不算招商成功」。

高閔琳說，不依賴中國單一市場與分散風險，是產業發展的基本常識，台灣包括高雄在內的城市治理與經濟發展，需要全面性的產業升級與創新，而非靠中共的政治訂單。

高閔琳呼籲韓國瑜專心市政、別老請假出國，應該down to earth腳踏實地，努力讓「高雄發大財」能夠美夢成真。

對此，高雄市經發局長伏和中說，韓國瑜市長的產業策略是先從蛋白區的農漁業開始，逐漸擴大到蛋黃區，循序漸進，日前工總已宣布投資高雄1598億元，也將全力推動高雄產業升級。

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