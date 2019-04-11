盧秀燕稱「簽下MOU不算招商成功」 網友笑：打臉韓國瑜

2019-04-11 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕受專訪時指出，她至少有10項有感政績，而招商引資成果最亮眼，引進200億元以上投資，她也強調「任何投資案只簽下MOU（備忘錄）都不算招商成功」。對此，有網友聯想到日前高雄市長韓國瑜出訪中國、馬來西亞等地，簽下大筆MOU訂單，笑稱這是「打臉韓國瑜的概念」。

盧秀燕受《新新聞》專訪時，表示上任後最讓她自己滿意的政績，就是舉辦了台中購物節，讓台中繼香港、新加坡、義大利後，成為國際上第四個舉辦大型購物節的地方；此外，盧秀燕所提的三大投資案總共累積200億元金額，她表示，任何投資案只簽下MOU，都不算招商成功，「只有真正開工才算數」。

對此，有網友聯想到日前出訪馬國、中國，簽下大筆MOU訂單獲媒體大肆報導的韓國瑜，笑稱「禿子打了一個噴嚏，『誰在嗆我』？」、「韓國瑜輸給草包了」、「打臉韓國瑜的概念」、「只簽下MOU沒有用，盧是不是在嗆某人」、「嗆韓流很敢欸」！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/