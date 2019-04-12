呼乾啦！韓國瑜花329萬訪美 忙著向僑胞造勢催票

2019-04-12 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜花費329萬元到美國訪問，被抓到在波士頓進行「閉門造勢」、「催票演說」，他還當著眾僑胞的面高舉酒杯，將杯中紅酒一飲而盡，被網友怒轟「喝到美國去！」

從僑胞上傳到臉書上的影片能看見，韓國瑜在演講台上表示，「在波士頓、還有各界來的好朋友，大家把身體養好、健康，現在22個縣市長，身體最差的就是我，你們把身體練好，把精神握好，明年我拜託所有的僑胞，踴躍的回到我們中華民國台灣，我們勇敢的投出神聖的一票好不好？」

韓國瑜還說：「明年是非常重要，我相信海外的僑胞跳脫在台灣，我們自己把這個大腦（包）裹起來的一個氛圍，大家在海外看得非常的清楚，都擔心、都害怕台灣的未來，包括今天跟哈佛大學的幾位教授，即使是外國人都擔心台灣，大家都看得非常清楚。」

韓國瑜提到，「明年要拜託大家回去，真的，明年真的是中華民國生死保衛戰，希望波士頓跟各界的僑民朋友，跟我們中華民國永遠緊緊的站在一起，來一起維護、愛護我們中華民國好不好」，講到慷慨激昂處，韓國瑜舉起盛紅酒的高腳杯，將它一飲而盡。

不少網友看見韓國瑜的表現感到傻眼，認為他花費公帑329萬元，竟然到美國進行閉門造勢與催票活動，相繼留言指出「國旗這麼大面，當棉被蓋都綽綽有餘，去對岸怎麼捨不得拿出來」、「一定要小心這個人，他跟共產政權走在一起」、「根本不是拼經濟啊笑死」、「黃安快來看！他們在搞台獨！」、「他現在是高雄市長，還是在宣傳選總統，高雄人民請睜大眼睛好嗎？」

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