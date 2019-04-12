黨內盼大老勸退？王金平：沒聽說，誰是大老？

2019-04-12 10:57

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義表態不參選總統後，已表態參選的前立法院長王金平、前新北市長朱立倫被視為高雄市長韓國瑜選總統的絆腳石，還傳出黨內人士希望找大老勸退王、朱，王金平上午受訪時否認說：「我還沒聽說，哪幾位是大老？我一位都沒聽過」，並強調，相信黨主席會有智慧地處理。

王金平今天到台北市立大學專題演講，會前受訪時被問及外界認為韓國瑜是顧慮王而不敢參選，王金平再次強調：「我從來沒有跟韓市長談過任何有關總統選舉的事，從來沒有，他心裡怎麼想我不清楚。」

針對黨內希望協調、勸退自己，王金平表示，要協調誰他不清楚，相信黨主席有智慧處理，也沒聽說黨內大老勸退的事，哪幾位是大老，一位都沒聽過。

王金平表示，吳敦義表態不選總統後，還沒約下次會面時間，有的話會告訴大家，既然吳敦義已用黨主席身分邀請見面，一定配合。至於會表達堅定的參選決心嗎？王金平說，現在就已經很堅定了；被問及所謂「選舉公報一定會有名字」，是指協調不成也會脫黨嗎？王金平表示，他是堅信初選一定會過關，才說競選公報會有名字。

對於韓國瑜在僑胞宴上提醒大家明年1月要回台，是不是意有所指選總統？王金平也說，這要請教他，但大選日子僑胞回來投票很正常；針對韓國瑜訪哈佛的閉門會議上被諸多學者問及「總統級」問題，王金平也說，這要韓市長回來你再請教他，我沒辦法代他答。

國民黨資深立委費鴻泰先前曾建議，總統初選時程可以延後2個月來促進黨內和諧，也幫韓國於爭取緩衝期；王金平今天被問及此事表示，沒關係，黨自己會評估，黨的決定都尊重。

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