韓國瑜嗆王丹「少扯台灣」 吾爾開希：沒知識沒格調

2019-04-12 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自稱赴哈佛大學「演說」，被中國民運人士王丹踢爆根本是「閉門座談」，王丹因此與高雄市政府發言人王淺秋隔空互槓。對此同為中國民運人士的吾爾開希批評，指韓國瑜很沒邏輯、很沒知識、很沒氣量，也很沒格調。

吾爾開希昨天上午在臉書上表示，韓國瑜向哈佛費正清中國研究中心表達有意願交流，利用機會多向國際學術社會介紹台灣現狀，也趁機向他們請益，他當然樂觀其成。

吾爾開希指出，韓國瑜自己提出參訪意願，卻講成受哈佛大學邀請前往演講，顯然有自我提高身價的意思，被王丹抓包還要硬拗，哈佛出來澄清確實是由韓國瑜提出，而且邀請函上面也的確用了「Close-door Briefing」（閉門交流）這種相對中性措辭，表明並無因推崇而邀請的原意。

吾爾開希呼籲，「韓市長以及團隊啊，這些手腳很容易被看破的，今天的韓粉明天回過頭來嚴厲批判，那都是分分鐘的事情，台灣這些年的政治發展歷程實例比比皆是。別再玩這些虛的啦！」

對於挺部屬加入戰局的韓國瑜，吾爾開希強調，韓國瑜嗆王丹不要對台灣的事情發聲，反勸王丹多關心北韓領導人金正恩，「這就很沒邏輯、很沒知識、很沒氣量也很沒格調了！」

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