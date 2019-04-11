孫大千酸傲慢快返中實現理想 王丹嗆：大人吵架小孩別插嘴

2019-04-11 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜赴美將訪問哈佛大學費正清中國研究中心，但究竟是「閉門討論」還是「演講」，爭議持續延燒。前立委孫大千的臉書粉專昨（10日）貼文直言中心合作研究員王丹的言論顯露出「知識份子的傲慢」，要王快買機票回中國實現理想。王丹今早則反酸大人吵架小孩別插嘴。

臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」表示，「大千，大人吵架，小孩不要插嘴知道嗎？等下記得擤一下鼻子。就知道玩！」

王丹在文中指出，「還說我『傲慢』？看到你這樣，隨便是個人都無法謙虛啊」，並稱「真的不能怪我」。

孫大千昨在貼文中提到，韓國瑜此次訪美，拜訪兩所大學不過是附帶行程，韓也沒覺得去哈佛就「上天了」，質疑為何書讀得不夠多，就得被嘲笑「劉姥姥」，並批就算王丹是哈佛校友、研究員，沒必要在這趾高氣揚、耀武揚威。

孫大千也在文中提及，對韓與一般大眾而言，閉門座談、演講沒什麼差別，就是一次禮貌性受邀拜會、意見交流，並稱別因多讀了幾本書，就以為可囂張狂妄嘲諷來自基層的政治人物，並反批王丹的談話羞辱了高雄市民及身為主人的哈佛。

孫大千另在文末說，王丹身為遠走海外的流亡人士，又為自己故鄉人民做了什麼，很想拿尺量一下其膽子有多小？並嗆聲快買張機票回中國去實現理想。

高雄市長韓國瑜赴美將訪問哈佛大學費正清中國研究中心，但究竟是「閉門討論」還是「演講」，爭議持續延燒。前立委孫大千的臉書粉專昨貼文直言中心合作研究員王丹（見圖）的言論顯露出「知識份子的傲慢」，要王快買機票回中國實現理想。（資料照）

孫大千昨在貼文中提到，韓國瑜此次訪美，拜訪兩所大學不過是附帶行程，韓也沒覺得去哈佛就「上天了」，質疑為何書讀得不夠多，就得被嘲笑「劉姥姥」，並批就算王丹是哈佛校友、研究員，沒必要在這趾高氣揚、耀武揚威。（資料照）

王丹反嗆，「千千，大人吵架，小孩不要插嘴知道嗎？」（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

孫大千在文中以「這就是『知識份子的傲慢」！為題，針對王丹說法提出批判。（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

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