怒轟台灣記者誤導哈佛主任 王丹：惡劣的操作手法

2019-04-11 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自稱受邀前往美國哈佛費正清研究中心，中國民運人士王丹批評他將「閉門座談」說成「演講」，王認為，台灣媒體求證費正清中國研究中心主任宋怡明時「刻意誤導」，「這樣的操作手法非常惡劣」。

王丹在臉書上貼出《台視新聞》的專訪報導，當中可見宋怡明表示，「只是一個很自然的想法，去邀請他（韓）與更多學界成員」。王丹表明，他自始至終都是批評韓國瑜把普通的「閉門座談」邀請說成「演講」，沒有質疑哈佛是否發出邀請。

高雄市政府新聞局長王淺秋連日抨擊王丹「質疑」他們「沒有受邀」，王丹怒轟「質疑的是根本就沒有演講這回事」，未料台灣記者竟以一件沒有發生的事情去向主任求證，雖然宋怡明在專訪中表示「要我談王丹打臉韓市長一事，我覺得會很失禮」，但王丹還是感到相當傻眼。他提到：「我剛剛已經發信給主任和其他主要成員，說明他被台灣的記者刻意誤導了。」

網友們相繼留言「真的有夠噁心」、「按照韓國瑜的邏輯，唱卡啦OK就可以算是開演唱會了！」、「台灣統媒只有作者沒有記者，只有作文沒有新聞」、「我覺得整件事就是韓導和高雄市府劉姥姥心態」、「明明就只是座談會，要自己掏腰包不去參加也沒人會理的」。

王丹臉書全文

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