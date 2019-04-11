韓國瑜訪哈佛閉門座談 高市府：也是種演說

2019-04-11

〔記者王榮祥、黃佳琳／綜合報導〕中國民運人士王丹質疑高雄市長韓國瑜唬爛，在哈佛大學的「演說」根本只是閉門座談；韓國瑜昨在美國指出，民運人士何時變綠營打手？且角度觀點越來越沒出息，請王丹多監督北韓、少扯台灣。

王丹前晚透過臉書指出，他是哈佛大學費正清中國研究中心的現任合作研究員，卻查不到韓國瑜要去哈佛演講的相關訊息，照往例費正清中國研究中心若沒公布、就是沒這件事，質疑韓國瑜自行放話、根本唬爛。

高雄市政府新聞局長王淺秋則出示校方邀請文件，並回諷「井底之蛙」。但邀請文件所載內容是「閉門座談」，而非「公開演講」。

王丹諷：劉姥姥進大觀園

王丹得知新聞局提供的邀請函內容後，直言明明是「閉門座談」，這在費正清中心是稀鬆平常的事，卻硬說成「在哈佛大學演講」，劉姥姥進大觀園，就以為上天了。

韓國瑜抵達美國後指出，王丹先生真的不要這個樣子，號稱民運人士何時搖身變成綠軍打手？而且角度、觀點愈來愈沒出息，請他多監督一下北韓金正恩，少管台灣事務。

韓國瑜說，哈佛大學費正清中心正式發邀請函，「我們能交流多少就交流多少，能交幾個朋友就交幾個朋友，能介紹多少就介紹多少，我們是很開心的，這時候潑冰塊是什麼意思？」

對於國民黨中常委提案直接徵召韓國瑜，韓表示，將訪美這段時間，兩個大學跟僑界、企業界的活動扎實走完，不要讓高雄、台灣漏氣，這是當務之急，其他包括黨內一些不同意見，就尊重。

韓國瑜也解釋美國行是「獅子搏兔」，意思就是兩個字「專心」。獅子這麼大、兔子這麼小，獅子去抓兔子一樣是專心。

王淺秋說，市府從頭到尾都沒誇大演講規模，這部分本來就是閉門座談，一切尊重哈佛校方安排，閉門座談也需要簡報、也是演說的一種型態。

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