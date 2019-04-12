「要說韓粉我最韓粉」 王金平：至今還用實際行動支持

2756650 即時 國際 反習近平？香港中聯辦五星旗倒掛 專家：不尋常

2019-04-12 12:56

〔記者陳昀／台北報導〕有意角逐2020總統的前立法院長王金平今天到台北市立大學演講「我的高中與大學求學生活」，被在場師生問到總統初選心路歷程，王金平表示，深藍選民一直誤解他藍皮綠骨，對他傷害很大，但他其實對國民黨的候選人都出錢出力，「要說韓粉我最韓粉」，從韓國瑜爆紅前到現在，都一直支持他當好市長。

王金平演講尾聲開放現場師生問答，有人問他最近似乎「公親變事主」，如果最後結果不如預期，要怎麼調適？王金平回應，提問人雖不好明講，但就是在問選總統，橋樑要乘載各方面壓力，這是一個角色，自己秉持尊重、包容、接納，讓大家都能接受，且最重要的信念就是誠信，如果他不能信任，「誰理我？怎麼結論？」

王金平說，從政以來曾被攻擊「黑金組代表」、「李登輝餘孽」，但自己從不包工程、不收回扣、不拿紅包，立院確實有不少黑道背景的人，但他沒有同流合污，只是身為立法院長不能不跟這些人來往，這些話他也曾當面質問過前總統馬英九，當時馬默然不語。

王金平還說，自己當立委前就跟前總統李登輝很熟，從未從他口中聽到「台獨」2字，自己沒有台獨言行，李登輝也沒有，「他有恩於我、栽培過我，感謝他是人之常情」，他也感嘆，至今還有很多深藍選民誤解他，很冤枉，說他藍皮綠骨，很冤枉。

王金平說，國民黨候選人他都出錢出力幫忙，歷史可以證明一切，自己先前就曾全力支持韓國瑜，到現在也是，支持他當好市長，還協調全國商業總會到高雄，就是為了帶動高雄商業發展，「要韓粉是我最韓粉，且有實際行動，我幫忙他時你們出了什麼力量，現在又出什麼力量？」

王金平最後說，黨中央怎麼處理提名機制，他就接受，自己就是盡力爭取國民黨提名，不要攻訐竒他候選人，彰顯自己的優點就好。

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