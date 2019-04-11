韓國瑜赴座談會竟成台灣之光？ 藍營人士也嘆：太悲催了

2019-04-11 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜赴哈佛大學參與「閉門座談會」，引起外界關注，也有部分媒體與支持者認為此事是「為台灣爭光」。不過，中華大學講座教授杜紫宸表示，如果台灣的自信、自尊，最後要到一所外國校中國研究中心的閉門座談裡去尋找、肯定，「那未免也太悲催了」。他也奉勸韓國瑜，即便自覺祖上光榮，也無須過度自吹自擂。

韓國瑜赴哈佛大學參與座談會，近日引起不小風波，中國社運人士王丹還因此與韓國瑜、高雄市新聞局長王淺秋槓上，爭論究竟是「演講」、還是「座談會」？針對韓國瑜到哈佛演講一事，杜紫宸10日連PO三篇文發表看法，既要王丹別「酸言酸語」、也奉勸韓國瑜無需自吹自擂過度。

杜紫宸說，竄紅的政治明星被邀請到知名大學去交流，無論公開演講或是閉門座談會，都是稀鬆平常不過的事，台灣數十年來不知多少人曾受邀去過哈佛、牛津、劍橋，「真的沒什麼大不了的啦」。他說，韓國瑜即便自覺祖上光榮，但也無需自吹自擂過度。他也批評王丹，雖在同一單位服務未獲受邀出席，「也大可不必酸言酸語，自討沒趣」。

杜紫宸說，台灣在世界上的地位逐年下墜，「是我們這一代的共業」。總統蔡英文千方百計爭取到親自與華府智庫舉行視訊會議的機會、人氣紅不讓的市長飛一萬公里到哈佛大學費正清中國研究中心參與閉門座談，兩人不棄、不餒嘗試小角突破，精神值得肯定，但是若「宣傳部門」誇大自顯，說成是台灣之光，就不合適了。

杜紫宸也說，如果台灣的自信、自尊，最後要到一所外國校中國研究中心的閉門座談裡去尋找、肯定，「那未免也太悲催了」。

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