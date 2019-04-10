中國人不能關心台灣？王丹嗆韓國瑜：那你找共產黨幹嘛

2019-04-10 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國民運人士王丹昨（9）日質疑高雄市長韓國瑜赴美哈佛大學是閉門座談，而非「演講」，韓國瑜回應要他少扯台灣的事，怎不去關切北韓金正恩就好；對此，王丹今（10）日回應，若台灣的事與他無關，那韓國瑜見美國人幹嘛？若中國人不能關心台灣的事，「你跑去中聯辦跟共產黨講台灣的事情干（幹）甚麼？」

針對王丹質疑韓國瑜在哈佛的演講只是閉門座談，韓國瑜要王丹「別這個樣子」，並反問號稱民運人士何時搖身變成綠軍打手，「角度、觀點愈來愈沒有出息」，建議王丹「多監督一下北韓金正恩，少管台灣事務」。

王丹回應，讓他別管台灣事，言下之意是台灣的事情跟他無關，一堆韓粉也跟著附和；質疑若按此說法，韓國瑜跑去見美國人幹什麼？還向他們「簡報」，難道台灣的事情就跟美國人更有關？

王丹表示，若中國人不能關心台灣事，韓國瑜為何跑去中聯辦和共產黨講台灣的事情？他們就不是中國人了嗎？國台辦天天對台灣的事情說三道四，韓國瑜怎麼不敢說「你們少管台灣的事」？他認為韓國瑜的邏輯「怪怪的」。

王丹說，至於能提出「為什麼不關心金正恩」這樣的問題，他也只有笑笑了。

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