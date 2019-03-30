不滿「特邀」韓國瑜參加初選 藍營的他酸：這5人也邀一邀

2019-03-30 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選爭議不休，黨主席吳敦義日前拋出「特邀」高雄市長韓國瑜初選，讓表態要參選的前立法院長王金平酸說，「特邀的邀不知道是哪隻妖」，前新北市長朱立倫則喊話，希望規則盡快決定。對此，文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸酸說，乾脆也發給朱立倫、王金平、郭台銘、張善政與管中閔特邀卡，來徵召他們參加初選。

國民黨主席吳敦義再拋「特邀」韓國瑜參加黨內初選，王金平酸說「特邀的邀不知道是哪隻妖」，被解讀成在酸吳敦義是「妖」；王金平事後受訪時說：「哎呀，開玩笑的嘛，有時候要幽默一下！」朱立倫今天（30日）則重申，不論要特邀、徵召韓國瑜或是初選，黨中央都該說明清楚，趕快訂定初選辦法。

對此，杜紫宸29日在臉書表示，他接受媒體聯訪時，提出一個具體建議，「建請國民黨吳敦義主席同時發出六張特邀卡：邀請朱立倫、王金平、郭台銘、韓國瑜、張善政、管中閔，同時接受國民黨中央的徵召，依原黨中央確定之初選遊戲規則，70％全民調、30％黨員投票，勝者代表國民黨參加2020總統大選，其他人均具結全力支持」。

杜紫宸說，如此一來，泛藍菁英盡出、公平競爭，畢其功於一役，願者服輸。

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