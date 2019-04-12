軍方自曝F16戰機故障率攀升 採購F16V新機有急迫性

2019-04-12 10:24

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國提出66架F16V戰機需求，美方將在今年7月以後做出具體回覆，軍方官員今天坦率指出，採購F16V新機有其急迫性，因為台灣現有的F16戰機是從民國84年開始陸續接機，戰機服役時間為18到21年，最早一批的機齡更已達到24年，已進入中、後壽命期，發生故障的頻率近年來都不斷攀升，要有全新戰機的加入，才有助空軍戰力的提升。

他並且表示，依據軍方的統計數據，F16戰機在使用及維修上，故障次數從104年的10711次逐年成長，105年為11223次，106年為12498次，107年度到107年的11月15日止，故障發工已產生13936次，成長幅度達到約30％。

官員表示，現役的F16戰機目前雖已分批開始在台進行性能提升，但目前進度有點不如預期，以原先一年完成24架的進度估計，全數完成性能提升，至少也要5到6年，但是目前因為F16戰機機齡超過23年，已進入中、後壽命期，戰機部分系統組件、零附件，因長年使用產生故障頻繁、發動機屆翻修鐘點及零組件老舊不堪修護等情況，空軍因此自107年起，陸續針對組件採購新件、汰換老舊零件，以確保飛行安全，遂行戰備任務。

空軍年度預算中，在軍事裝備零附件的組購經費上，107年是109億6317萬，108年則是139億4814萬元，增加約29億8496萬元，國防部在最新送交立法院的預算解凍報告中解釋說，這是因為空軍16型各式航空器中，有12型機的服役時間都超過20年以上，都達到中、後壽期，也都面臨零附件經久使用產生可靠度下降、故障頻率增高等情況，必須逐年採購新件更替，以維持妥善率。

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