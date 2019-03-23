美若同意售台66架F-16何時交貨？外媒曝生產線時程

2019-03-23 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕《彭博社》獲不願具名的美國總統川普幕僚證實，當局「默許」台灣提出的軍購案，有意出售66架F-16戰機，但即使國會批准，這些戰機也不會馬上賣到台灣，目前軍火商尚不能進行生產，在2021年後才會開始處理第1批要給巴林的戰機。

報導指出，台灣國防部已表示「未收到美國回覆」，白宮也拒絕評論台灣的F-16請求，負責監管軍火銷售的國務院政治軍事局也不願回應，但川普幕僚搶先披露其實已經默許，但此類請求需要美國五角大廈和國務院轉換為正式提案，再由國會使用30天決定是否批准，因此目前不會有正式消息。

即使美國國會批准軍售案，並且與軍火商「洛克希德公司」簽訂合約，台灣的訂單也沒辦法馬上出貨，該公司發言人尼爾森（Carolyn Nelson）指出，原本在德州沃斯堡（Fort Worth）生產戰機的工廠，遷移至南卡羅萊納州格林維爾（Greenville），在2021年前都無法進行生產。

發言人提到，目前排定生產的第1批F-16單是中東國家巴林預定的，此前有報導指出，美國在2017年的9月就同意巴林訂購19架全新F16V戰機，並在2018年4月，接續同意由斯洛伐克所提出採購14架F16V新機，至於何時能對台灣出貨目前仍就是未知數。

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