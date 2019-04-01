為何售台F-16V？ 彭博：美國力挺民主台灣最新表態

2019-04-01 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕《彭博》引述消息人士報導，川普政府已經默許台灣的軍購要求，購買超過60架洛馬公司生產的F-16V戰機，這將是自1992年以來首次對台軍售先進戰機，象徵美國力挺民主台灣的最新表態。

《彭博》報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）研究員吳尚蘇表示，對北京而言，這將會產生巨大衝擊，但這產生的政治衝擊將會超過軍事衝擊。吳尚蘇說，這等於華府不在乎北京的感受。

美國蘭德公司亞太政策中心副主任哈羅德（Scott Harold）說，台灣擁有新的F-16戰機，不會改變根本改變兩岸的力量平衡，也不會消除中國強行吞併民主台灣的威脅，「台灣將繼續需要投注導彈、電子戰、地雷和其他先進的常規和非對稱能力，以遏止或在必要時擊敗任何中國強制推動統一的任何企圖。」

報導提到，F-16的軍售案將代表美國的立場轉變，根據1979年的「台灣關係法」，美國有義務向台北出售「防禦性武器」。自柯林頓總統以來一再拒絕台灣新戰機和其他先進武器系統的要求，歐巴馬總統在2011年僅同意升級台灣老舊的F-16戰機。先前的F-16型號已經服役了40多年，台灣近期要求購買的F-16V為全球最先進的第4代機型，包括最新的雷達和航空電子設備，這架飛機將幫助台灣應對日常的領空入侵事件。

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