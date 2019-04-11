臉書63萬粉絲！呂秋遠埋怨：沒人出價要買帳號

2019-04-11 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國網軍近期內踴躍收購台灣各大人氣臉書粉絲專頁，最低出價1500元，有的最高出價至70萬元，律師呂秋遠對此忿忿不平地說，自己的臉書擁有63萬名追蹤者，「難道不能出價讓我虛榮一下嗎？」、「好帳號，不買嗎？」

呂秋遠在臉書寫道，最近自己完全沒有接獲任何中國網軍發的私訊，來「接洽買我的臉書」，他認為，自己每篇貼文平均都將近1萬按讚數，還擁有63萬名追蹤者，他埋怨「難道不能出價讓我虛榮一下嗎？」還開玩笑說，自己的粉絲絕對忠誠。

呂秋遠提到，「如果我發文呼籲『支持九二共識，離婚買一送一』之類的，台灣很快就會投向祖國懷抱了」，「好帳號，不買嗎？」有網友向呂秋遠說明，「上次看到行情價是（每個讚）2塊」，呂秋遠驚訝地回答：「有這麼高？那我每篇文章不就都可以賺兩萬？」

網友們看見呂秋遠嘲諷中國網軍的行為，相繼留言表明「管管您好，請問有意願轉賣臉書帳號嗎」、「對呀，怎麼沒跟麗絲（律師）開價啊」、「再沒腦的人也知道律師不好惹」、「岸的人可能不知道啊」、「麗絲，請問我們來按讚的話是不是可以分紅呢」。

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