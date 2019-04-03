因為女兒挨巴掌就烙人回甩耳光 律師：永遠有更大的拳頭

2019-04-03 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕律師呂秋遠經常在臉書對時事表達看法，臉書累積追蹤人數已經達到了63萬多人，近日台南市有位母親因為小學4年級的女兒2年前曾遭人打巴掌，媽媽為幫女兒出氣，帶著姐妹淘衝到學校，要女兒當著全班的面回甩對方巴掌一事，呂秋遠提出了10點，當孩子在面對校園霸凌時的建議。

呂秋遠指出，不論情緒宣洩有多爽快，3個大人帶1個孩子，當眾報復賞對方一巴掌，我都不可能贊同。因為以暴制暴成為習慣，這個法治社會就會無以為繼。

呂秋遠認為，如果被復仇的這名孩子的父親，又帶著一群人到學校還以遭霸凌的女同學兩巴掌，難道這名母親下次又要再找另一群人來學校嗎？那學校到底是教育單位還是侏儸紀公園？呂秋遠表示，以拳頭教訓人，永遠會有更大的拳頭出現。

因此呂秋遠提議，可以生氣與憤怒，但應先不要發作，立刻連繫校方與老師，要求對方家長出席，同時進行輔導工作，對象也包含全班同學。呂秋遠提醒，大人的行為不應比小孩幼稚、衝動，而以暴制暴仍會對自己未來帶來威脅。

如果對方不願意協商，甚至帶有惡意，那可以考慮提告，並注意提告時效，傷害、公然侮辱是發生起6個月，民事訴訟的請求時效是2年。提告之後應該考慮轉班或轉學，重新建立人際關係與學習環境。

呂秋遠強調，學校是個小型社會，不要急著為孩子做什麼事，要引導他慢慢處理與解決。當你對以暴制暴喝采時，請多想想你要給孩子什麼樣的教育與未來。

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