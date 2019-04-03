虎媽帶女兒甩同學巴掌報復 教授：以暴無法制暴

2019-04-03 20:38

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1位張姓母親的女兒，2年前被就讀小二的同班女同學甩1巴掌；2年後，張母於4月1日上午帶念小四的女兒到昔日女同學班上對女同學回甩1巴掌、以牙還牙，張母把此事影片po上網引發軒然大波。小學校長說，當天張母與2名姐妹淘私闖班級、還擋住導師無法替女同學解圍，校方與導師已於2日深夜到警所對張母一方提告無故侵入住宅（班級）及妨害自由等罪嫌。轄區警方迄今下午尚未接獲被打女同學一方的正式提告。

對此事件，台南大學教育系教授許誌庭認為，張母要兒女以暴制暴，事實上以暴並無法制暴，只會滋長暴力程度，這不是教育之道。家長應了解學校內發生的學生爭端，應優先以教育的角度來處理，特別是國民教育階段，學生尚在成長的學習過程，以合乎社會規範來處理彼此間的衝突，正是重要的學習課題，以能銜接到成人階段的法治社會。

許誌庭說，當認同以出自民眾私暴力來尋求自我認定的正義時，社會將倒退回人人與人人為敵的自然狀態，若此，將沒有任何一個人可以逃脫暴力陰影，因為沒有人可以宣稱自己強大到完全不受來自於他人暴力的威脅，也正是這個理由，人們才同意由國家代替個人尋求正義。

許教授表示，在類似事件中，學校常成為被指責的對象，認為是學校處理不當才造成的，這種說法，部分原因是誤解學校所能扮演的角色，學校並非法律仲裁機關，而是教育機構。退一步講，即使不滿意學校出於教育目的的處理過程，仍可再訴求國家法律的介入尋求救濟，任何出自於個人的赤裸暴力，非現代文明社會所允許，也非教育之道。

該小學校長今天說，今晨校方輔導室有接到張母致電要向學校道歉的電話，但因為昨深夜校方與導師已決定對張母提告，暫不與張母商談此事。此事重點在於張母如何與被打的女學生及家長商談後續解決之道，校方會看雙方家長的態度。

校方調出輔導檔案指出，4月1日上午的甩巴掌事件，起源於2年前，張母女兒（時念小二）在才藝表演遴選為第一女主角；W姓女童為第二女主角，W女疑因此打了張母女兒1巴掌，當時班上導師有約雙方家長協商此事，W女與父母有向張母女兒道歉、並送禮物，但被張母一方退回禮物，之後雙方沒再有意見，沒想到2年後，張母為了女兒的巴掌舊債、侵門踏戶到學校向W女討回這巴掌。

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