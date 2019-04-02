女兒遭同學賞巴掌 媽媽「江湖眉角」反擊

2019-04-02 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕霸凌議題，不斷發燒。1名網友今日在「爆料公社」分享一則貼文，內容是1名母親得知女兒被同學賞巴掌後，認為「用江湖眉角處理比較快，欠巴掌債還巴掌債」，帶女兒到學校打回去，引發網友熱議。這名媽媽的貼文目前累積5.7萬人按讚，1.8萬則留言，以及1.5萬次分享。

今日有網友轉貼1名媽媽的臉書文章到「爆料公社」，這名媽媽在臉書寫道，自己的女兒因為被選上女主角，而第二女主角心懷忌妒，當著全班的面，甩了女兒一巴掌。如果選擇與學校談，只能聽一些道歉的話了事。媽媽認為「還是用江湖眉角處理比較快，欠巴掌債還巴掌債」，帶著女兒到學校把巴掌打回去。對於這名媽媽的教育行為，引發網友熱烈討論。

文章底下許多網友力挺「自己的小孩自己保護」、「許多說不妥的人大概是沒被霸凌過，不知道每天去學校都要承受很大的心理壓力」、「如此才能喝止這種風氣，小孩才懂得不能隨意欺負人」、「媽媽好有guts，如果是我遇到真的不知道該怎麼辦」、「小時候不給她教訓，到了國中當大姐頭就帶頭霸凌了」、「今天您女兒的巴掌其實是救了這個嬌縱的女孩，因為下一次她遇到的可能是白刀子進、紅刀子出了！」

也有網友認為「妳們都只想到一面，對方如果也帶人去處理她女兒呢？那不成治安更大的問題嗎？錯誤行為就是錯誤，不會因為聲量大就變成對的」、「畢竟真的還小方法有很多，不一定要如此偏激，當然也不可能放任，但是處理前請三思有沒有更好的作法」、「媽媽有考慮到其他同學的立場嗎？有看到其他目睹這個過程的孩子們的表情嗎？」

該名媽媽也補充，先動手打人的女同學已經不只一次招惹她女兒，還長期霸凌全班同學，連老師都沒辦法治這名女學生，她實在氣不過，才會去學校採取「反霸凌」的動作。為了自保，免得被其他人斷章取義，她也自備攝影師全程拍照錄影。

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