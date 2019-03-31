無薪實習生也要層層考驗？ 呂秋遠：好奴隸不當嗎？

2019-03-31 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕律師呂秋遠今天（31日）在臉書發文，附上「采昌國際多媒體」公司今年招募暑期實習生的公告，當中提到，應徵者最好具備多益750分以上的英文能力，或者會使用基本剪輯軟體。他對此感慨：「這年頭，有薪水的工作難找，沒薪水的工作也得接受層層考驗。」

呂秋遠指出，應徵者需具備多益750分以上的英文成績，或是會用Finalcut、EDIUS、Premier等基本剪輯軟體，才有機會被這份為期2個月、每天9點到下午6點的「無薪實習」錄用，如順利錄取，公司會適才適用，安排到電影發行部負責院線電影的宣傳、公關行銷活動，或是到頻道事業部協助剪接工作。

呂秋遠諷刺：「通過面試以後，就可以到公司工作，不，無薪實習。實習是給你機會，談錢就俗氣了。現在的年輕人，就是太過於重視這點錢。這麼大的公司，給年輕人機會，已經很難得了，怎麼好意思挑三揀四談薪水？」

最後，呂秋遠也向年輕人表示，「老闆與學校會用無薪實習卡你的證照與學歷，連一顆蘋果也不會給你，好奴隸，不當嗎？」

此文一出，引起大量網友留言分享，認為「台灣的人才都被老闆們這樣玩壞了」、「現在進到一家遵守勞基法的公司，像是撿到寶一樣」、「多益750以上還在跟你實習這鳥事」、「在這家公司實習過以後求職，時薪會從150變為1500嗎」；另外，還有人分享自身經驗，指出當實習老師也沒薪水，「實習半年，早上7：30到校，下午16：00-17：00不等下班，有時還要支援行政工作到晚上」。

呂秋遠臉書：

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