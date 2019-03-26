網友嘆「亡國感好重」 呂秋遠：台灣不是竄起小丑能摧毀

2019-03-26 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕兩岸關係發展向來受到民眾關注，律師呂秋遠今（26）日在臉書發文回復一名「亡國感好重」的網友，直言我國的體制和人「都不是短時間竄起的小丑所能摧毀」。他更提到：「公民自由是一種天性，當我們習慣了民主社會的新鮮空氣，我們對於獨裁的氣息就會天生嫌棄。」

有名網友向呂秋遠發訊息詢問，「我最近亡國感好重，沒有雙重國籍也沒錢移民，怎解？」

對此，呂秋遠今日發文表示，最近壞消息確實不少，是非不分的程度已經讓人覺得憂心，直說某些政治人物在示範一些重要的價值觀，例如「在獨裁國家當地區特首是一件值得追求的事」、「只要能賺錢，其實尊嚴不重要，投降也是一種美德」等。他說，「這些價值觀，已經讓我們不知道怎麼教小孩」。

呂秋遠指出：「最可惡的是，這些價值觀，透過某些特定媒體不斷傳送，踐行了納粹宣傳部長戈培爾說過的，『重複是一種強大的力量，謊話說一千遍，就會變成真的』。」他說，許多人對這些謊言感到憤怒和絕望，「因為我們發現，確實有許多人已經受到這些媒體的影響，而NCC卻置之不理」。

但是，呂秋遠說：「你真的覺得台灣這麼容易摧毀嗎？我不認為。」他強調，這不是因為他對多數台灣人有信心：「而是我對於我們可以逐漸改變這個社會有信心。」

呂秋遠表示，「民主是最脆弱的體制，但是自癒能力也最高」，台灣從1996年直選總統後，培養了許多的公民團體與市民社會，「公民自由是一種天性，當我們習慣了民主社會的新鮮空氣，我們對於獨裁的氣息就會天生嫌棄。」

呂秋遠說：「我們唯一能抵抗獨裁的能力，也就是培養出大量的自由人、民主人，在關鍵的時候，可以站出來，為這塊土地努力。我說的不只是投票，而是一切、日常生活的一切。」

呂秋遠表示：「雙重國籍一點也不重要，有能力移民也不怎麼樣，因為你終將會知道，只有自己的土地與國家才是最美好。」他指出，台灣的這些體制和人，「都不是短時間竄起的小丑所能摧毀」。

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