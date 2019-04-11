火大！ 韓國瑜自費到哈佛被酸 市府嗆：別見不得高雄好

2019-04-11 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自稱「受邀」赴美國哈佛大學「演講」，卻被中國民運人士王丹踢爆是「閉門座談會」，高雄市政府拿出文件，卻被政大教授徐世榮、立委黃國昌質疑，哈佛邀請函內竟要韓國瑜自付交通與住宿費用。對此，高雄市新聞局長王淺秋不滿地說，「千萬不要見不得高雄好，就刻意抹黑」。

徐世榮在臉書說，韓國瑜自稱受邀到哈佛演說的說詞，在高市府出示邀請函後就露餡了，函文內容提到：「We understand that your office will be responsible for your transportation and lodging during your visit.」，也就是說，「你的旅費及住宿費都是要你自己來負擔，而不是由費正清中心來支出。」他認為高雄市政府吹噓吹過頭了。

黃國昌也在臉書酸說，怎麼會有受邀演講還要自己負擔交通費與住宿的道理？自己以前當學者時，無論是美國、巴西、瑞士、英國，還是日本、泰國邀請，從來沒遇過這麼失禮的，笑稱「Harvard壞壞欺負高雄市長」。

綜合媒體報導，對此，王淺秋說，請各界不要刻意誤導炒作枝微末節，因為韓市長此行目的是希望讓高雄能有高度的城市行銷，加上能跟國際重要的學術單位有個深度的交流，強調這都是為台灣與高雄增添光彩，「千萬不要見不得高雄好，就刻意抹黑」。

王淺秋強調，高雄市府整個參訪團不可能要求學術單位負擔交通、住宿等費用，重點在於case by case，說不定有人要花錢去演講，哈佛可能還不願意接受呢！

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