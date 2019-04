火大！ 韓國瑜自費到哈佛被酸 市府嗆：別見不得高雄好

2019-04-11 23:09

〔即時新聞/綜合報導〕高雄市長韓國瑜自稱「受邀」赴美國哈佛大學「演講」,卻被中國民運人士王丹踢爆是「閉門座談會」,高雄市政府拿出文件,卻被政大教授徐世榮、立委黃國昌質疑,哈佛邀請函內竟要韓國瑜自付交通與住宿費用。對此,高雄市新聞局長王淺秋不滿地說,「千萬不要見不得高雄好,就刻意抹黑」。

徐世榮在臉書說,韓國瑜自稱受邀到哈佛演說的說詞,在高市府出示邀請函後就露餡了,函文內容提到:「We understand that your office will be responsible for your transportation and lodging during your visit.」,也就是說,「你的旅費及住宿費都是要你自己來負擔,而不是由費正清中心來支出。」他認為高雄市政府吹噓吹過頭了。

黃國昌也在臉書酸說,怎麼會有受邀演講還要自己負擔交通費與住宿的道理?自己以前當學者時,無論是美國、巴西、瑞士、英國,還是日本、泰國邀請,從來沒遇過這麼失禮的,笑稱「Harvard壞壞欺負高雄市長」。

綜合媒體報導,對此,王淺秋說,請各界不要刻意誤導炒作枝微末節,因為韓市長此行目的是希望讓高雄能有高度的城市行銷,加上能跟國際重要的學術單位有個深度的交流,強調這都是為台灣與高雄增添光彩,「千萬不要見不得高雄好,就刻意抹黑」。

王淺秋強調,高雄市府整個參訪團不可能要求學術單位負擔交通、住宿等費用,重點在於case by case,說不定有人要花錢去演講,哈佛可能還不願意接受呢!

